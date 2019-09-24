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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Tünelde trafik kazası: 2 yaralı - KARABÜK

Tünelde trafik kazası: 2 yaralı - KARABÜK

- Tünelden görüntü - Trafik kazasına karışan traktörden görüntü Karabük 'te tünelde trafik kazası: 2 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'te tünelden geçtiği sırada otomobilin çarptığı traktördeki 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karabük 'ten Eskipazar ilçesi yönüne giden R.K. yönetimindeki 78 DC 828 plakalı otomobil, aynı istikametteki M.M'nin (25) kullandığı 78 BC 853 plakalı traktöre Cildikısık Tüneli'nin içinde çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan ve tünel duvarına çarpan traktörde ki H.İ.Ç. (22) yola düştü.Kazada, H.İ.Ç. ve traktör sürücüsü yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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