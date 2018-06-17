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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Tünelde ölümüne selfie Haberi

- Tünelde ölümüne selfie Haberi

-Görüntüler 0506 889 88 91 ile 0505 577 33 33 telefonlarına whatsaap geçildi

Çekim Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

--Gençlerin motora 3 kişi bindiği görüntüler
--Bir gencin selfie çekmesi cep telefon görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde, bir motosiklete 3 kişi binen gençlerin tehlikeli yolculuklarını selfie (özçekim) çekerek kayıta alması başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında bir motosiklete 3 kişi binen gençler, Konak Tünelleri’nde Buca istikametine seyir halindeyken görüntülendi. Herhangi bir güvenlik ekipmanı bulunmadığı halde, motosiklete 3 kişi binerek trafiğe çıkan gençler, görenleri hayrete düşürdü. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu, aynı yönde ilerleyen bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi. Öte yandan, motosiklet seyir halinde olduğu sırada, en arkada oturan bir gencin özçekim yapmaya çalışması dikkat çekti. (HİK-MD-
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