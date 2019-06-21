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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tünelde duvara çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Tünelde duvara çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza yapan araçtan görüntü

İlk Müdahale Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerine gelen ekiplerden görüntü
-Kaza yapan otomobilden detaylar
-Hastaneden görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta otomobilini mıcıra kaptıran sürücü tünel girişindeki duvara çarptı. Takla atan araçta 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Değirmenağzı Tünelleri'nde meydana geldi. Şaban Tekinbaş (54) idaresindeki 67 TK 372 plakalı otomobil tünel girişindeki mıcıra kaptırarak direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan araç sürücüsü Şaban Tekinbaş, Şaban Tekinbaş (57) ve Şule Tekinbaş yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Şule Tekinbaş’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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