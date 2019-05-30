Tünel yapılınca eski karayolu büyükbaş hayvanlara kaldı İzle

--Köyden ve yollara yayılan hayvanlardan görüntü.

--Hayvan sahiplerinden ve köylüler ile rop.



( ARTVİN - ÖZEL)- Artvinliler'in yarım asırlık hayali olan Cankurtaran Tüneli'nin geçtiğimiz yıl trafiğe açılmasının ardından artık eski karayolunun çevresi büyükbaş hayvanların otlak alanı oldu ARTVİN



- Artvinliler'in yarım asırlık hayali olan Cankurtaran Tüneli'nin geçtiğimiz yıl trafiğe açılmasının ardından artık eski karayolunun kenarları ve çevresi büyükbaş hayvanların otlak alanı oldu. Karadeniz´i Erzurum üzerinden İran´a bağlayan, zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi´ne alternatif olacak Cankurtaran Tüneli´nin yapımı 1960’lı yılların sonuna doğru gündeme getirildi.

Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Cankurtaran tünel projesinin temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Başbakan Binali Yıldırım tarafından 29 Ekim 2010´da atıldı. 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olan Cankurtaran Tüneli'nde 2014 yılında ışık göründü. Bağlantı yolları ile mekanik aksamlarının tamamlanmasıyla birlikte tünel, 1 Mart 2018 tarihinde törenle hizmete girdi. Tünelin hizmete girmesinin ardından Cankurtaran Geçidi, sürücüler tarafından artık tercih edilmiyor. Kış aylarında ulaşımda büyük aksamalara, zorlu virajları nedeniyle de sık sık kazalara neden olması nedeniyle sürücüler, Artvin-Hopa arasındaki karayolu ulaşımını 12 kilometre kısaltan Cankurtaran Tüneli'ni tercih ediyor. Eski karayolundaki araç trafiğinin sakinleşmesiyle, bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar hayvanlarını karayolunun kenarında ve çevresinde otlatmaya başlarken, hayvan sahipleri trafiğin sakinleşmesi nedeniyle gönül rahatlığıyla hayvanlarını karayoluna salıyor. Hayvanlar ise yol kenarındaki otlaklardan besleniyor. Bu sayede gün boyu karayolunda beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerle bölge halkı ekonomik gelirlerine katkı sağlamış oluyor. Eski karayolu güzergahında oturan köylüler, hayvanları gönül rahatlığı ile yola bıraktıklarını belirterek ”Artık hayvanlara çoban da gerekmiyor. Karınlarını doyurup ahıra dönüyorlar. Egzoz dumanı ve araç gürültüsünden de kurtulduk. Sessizlik hem bizlere hem de hayvanlarımıza yaradı. Burası artık piknikçilerin ve doğa severlerin geçiş güzergahı oldu” dediler. (ZA-ÖS-Y)

