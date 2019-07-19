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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı

Tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı

Magandaların arşiv görüntüsü

Para Cezası Polis Merkezi Yansıma Harekete Geç Polis Ekipleri 

-şahısların polis merkezine getirilişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de asker uğurlayan magandaların tünel kapatıp havaya silahla ateş açtığı anlar medyaya yansımıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara 2268’er lira para cezası uygulandı. Ümraniye’de geçtiğimiz gün meydan gelen olayda asker uğurlayan magandalar tüneli kapatıp silahla havaya ateş açmışlardı. Olayın medyaya yansımasının ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Furkan İ., Metin G., Ahmet B., Sezer D., Onur D., Fatih A., Emre G., Mert G. Ve Batuhan A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların her birine farklı suçlardan ayrı ayrı 2268 lira cezai işlem uygulandı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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