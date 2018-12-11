Tuncelili minik öğrenciler yoğurt kovasından Hakkarili yaşıtları için atkı örüyor İzle

-Atkı ören öğrenciler

-Sınıf öğretmeni Nilgün Özçelik’in konuşması

-Atkı ören öğrenciler

-Asmin Yağmur Kaya isimli öğrencinin konuşması

-Doruk Munzur Tulga isimli öğrencinin konuşması

-Doğan Deniz Bulut isimli öğrencinin konuşması

-Başak Güler isimli öğrencinin konuşması

-Öğrencilerin yaptıkları atkılarla poz vermeleri



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli'de ilkokul öğrencileri, Hakkari'de zor şartlar altında eğitim gören arkadaşları için yoğurt kovaları yardımıyla atkı örmeye başladı.

Atkıları tamamlamasının ardından Hakkari'deki öğrencilere hediye edileceği öğrenildi. Sosyal medyada öğretmen Fatma Ayan tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Köy Okulları Yardım Projesi"ne Tunceli'den merkez Atatürk ilköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencileri destek verdi. Öğretmen Nilgün Özçelik'in koordinesinde Tuncelili öğrenciler, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Gelişen Köyü Koryürek Mezrası İlkokulu’nda zor şartlarda eğitim öğretim gören çocuklar için atkı örmeye başladı.

Öğrenciler atkıları, boş yoğurt kovaları yardımıyla pratik bir şekilde yapmayı da öğrendi. 15 gün önce başlatılan etkinlik kapsamında 16 öğrenci şuana kadar 22 atkıyı tamamladı. Öteyandan öğrenciler için kırtasiye malzemeleri de toplandı. Atkı ve kırtasiye malzemelerinin Tuncelili öğrencilerinin duygularını ifade ettikleri mektuplarla birlikte köy okuluna gönderileceği belirtildi. Başlattıkları projeye ilişkin bilgi veren öğretmen Nilgün Özçelik, “Türkiye genelinde Fatma Ayan adlı öğretmenimizin başlatmış olduğu bu projeye biz de destek olmak istedik. Öğrencilerimizle birlikte yoğurt kovasının yardımıyla atkılar yaptık. Bu atkılarımızı ihtiyacı olan okullara göndermek istiyoruz. Bu noktada velilerimiz çok güzel destek oldular. Öğrencilerimiz, atkıları çok istekli bir şekilde yaptılar” dedi.

Çalışmaya 16 öğrenciyle başladıklarını ifade eden Özçelik, “Bazı öğrencilerimiz çok istekli oldukları için birden fazla atkı yaptı. Şu anda elimizde 22 tane atkımız var. Bazı öğrencilerimizin henüz tamamlamadıkları atkılar var. Bu sayı artabilir. Atkılarımızı bitireceğiz. Ayrıca öğrencilerimizin aldıkları birtakım kırtasiye malzemeleri de var. Doğu’da, Güneydoğu’da ihtiyacı olan okullara bunları göndereceğiz” diye konuştu.

Öğrencilerden Asmin Yağmur Kaya projeyi çok güzel bulduğunu belirtirken, Doruk Munzur Tulga projeye sayesinde dayanışmayı öğrendiklerini hem de yeni arkadaşlar edineceklerini kaydetti.

Diğer öğrencilerde küçük elleriyle kalplere dokunmak istediklerini, kış koşullarının ağır geçtiği yerdeki arkadaşlarına yardımcı olmaktan mutlu olduklarını aktardı. (ET-HİV-

