Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tuncelili minik öğrenciler yoğurt kovasından Hakkarili yaşıtları için atkı örüyor İzle

Tuncelili minik öğrenciler yoğurt kovasından Hakkarili yaşıtları için atkı örüyor İzle

Atatürk İlkokulu tabelası

Öğretmen Kullar Öğrenciler 

-Atkı ören öğrenciler
-Sınıf öğretmeni Nilgün Özçelik’in konuşması
-Atkı ören öğrenciler
-Asmin Yağmur Kaya isimli öğrencinin konuşması
-Doruk Munzur Tulga isimli öğrencinin konuşması
-Doğan Deniz Bulut isimli öğrencinin konuşması
-Başak Güler isimli öğrencinin konuşması
-Öğrencilerin yaptıkları atkılarla poz vermeleri

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de ilkokul öğrencileri, Hakkari'de zor şartlar altında eğitim gören arkadaşları için yoğurt kovaları yardımıyla atkı örmeye başladı.
Atkıları tamamlamasının ardından Hakkari'deki öğrencilere hediye edileceği öğrenildi. Sosyal medyada öğretmen Fatma Ayan tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Köy Okulları Yardım Projesi"ne Tunceli'den merkez Atatürk ilköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencileri destek verdi. Öğretmen Nilgün Özçelik'in koordinesinde Tuncelili öğrenciler, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Gelişen Köyü Koryürek Mezrası İlkokulu’nda zor şartlarda eğitim öğretim gören çocuklar için atkı örmeye başladı.
Öğrenciler atkıları, boş yoğurt kovaları yardımıyla pratik bir şekilde yapmayı da öğrendi. 15 gün önce başlatılan etkinlik kapsamında 16 öğrenci şuana kadar 22 atkıyı tamamladı. Öteyandan öğrenciler için kırtasiye malzemeleri de toplandı. Atkı ve kırtasiye malzemelerinin Tuncelili öğrencilerinin duygularını ifade ettikleri mektuplarla birlikte köy okuluna gönderileceği belirtildi. Başlattıkları projeye ilişkin bilgi veren öğretmen Nilgün Özçelik, “Türkiye genelinde Fatma Ayan adlı öğretmenimizin başlatmış olduğu bu projeye biz de destek olmak istedik. Öğrencilerimizle birlikte yoğurt kovasının yardımıyla atkılar yaptık. Bu atkılarımızı ihtiyacı olan okullara göndermek istiyoruz. Bu noktada velilerimiz çok güzel destek oldular. Öğrencilerimiz, atkıları çok istekli bir şekilde yaptılar” dedi.
Çalışmaya 16 öğrenciyle başladıklarını ifade eden Özçelik, “Bazı öğrencilerimiz çok istekli oldukları için birden fazla atkı yaptı. Şu anda elimizde 22 tane atkımız var. Bazı öğrencilerimizin henüz tamamlamadıkları atkılar var. Bu sayı artabilir. Atkılarımızı bitireceğiz. Ayrıca öğrencilerimizin aldıkları birtakım kırtasiye malzemeleri de var. Doğu’da, Güneydoğu’da ihtiyacı olan okullara bunları göndereceğiz” diye konuştu.
Öğrencilerden Asmin Yağmur Kaya projeyi çok güzel bulduğunu belirtirken, Doruk Munzur Tulga projeye sayesinde dayanışmayı öğrendiklerini hem de yeni arkadaşlar edineceklerini kaydetti.
Diğer öğrencilerde küçük elleriyle kalplere dokunmak istediklerini, kış koşullarının ağır geçtiği yerdeki arkadaşlarına yardımcı olmaktan mutlu olduklarını aktardı. (ET-HİV-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı