Tuncelili 2 çocuk annesi kadın, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'a şiir yazdı İzle

-GÜLCAN HURMA’NIN AÇIKLAMASI

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( TUNCELİ -ÖZEL) TUNCELİ



- Tunceli'de yaşayan 2 çocuk annesi ilkokul mezunu Gülcan Hurma, teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenin hatırasına şiir yazıp, okudu. Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde yaşayan 39 yaşındaki Gülcan Hurma, Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye giderken terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından haince Tunceli'de şehit edilen Necmettin Yılmaz için şiir yazdı. 2 çocuk annesi ve ilkokul mezunu olan Gülcan Hurma, İşkur'un Toplum Yararına Programı kapsamında çalıştığı Payamdüzü köyü ortaokulundaki öğretmenler günü kutlamasında şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için yazdığı 6 kıt'alık şiiri okudu. Kendisinin Payamdüzü köyünde oturduğunu ifade eden Hurma," Bu okulda İşkur görevlisi olarak çalışıyorum. Ayrıca öğrenci velisiyim. Geçtiğimiz yıllarda Necmettin öğretmen Şehit edildiği için çok üzülmüştük. Ben onun için bir şeyler yazmak istedim. Duygularımı kağıda dökmek istedim. Kendimi onun annesinin yerine koymak istedim. Ben buradan Necmettin öğretmenin annesinin babasının ellerinden öpüyorum. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Gülcan Hurma'nın yazdığı şiir ise şöyle; "Unutmayacağız Seni Öğretmenim" Biliyorum seninde hayallerin vardı, Çiçekler yetiştirecektin yarıda kaldı Kader seni bizden çok erken aldı, Unutmayacağız Seni Öğretmenim Bak çiçeklerin sarardı, soldu, Kral köpeğin öksüz kaldı Gümüşhane’yi duman aldı, Unutmayacağız seni öğretmenim Haziran ayıydı düştün yollara, Tozu dumana kattın yeni arabanla, Sürpriz yapacaktın anne, babana Unutmayacağız seni öğretmenim Bomboş kaldı okulda masan Türkiye büründü seninle yasa Öğretmenim sen kalplerde yaşa Unutmayacağız seni öğretmenim Adı Necmettin soyadı Yılmaz Bu dünya inan ki kimseye kalmaz İstiklal Marşımız hiçbir zaman susmaz Unutmayacağız seni öğretmenim Annenin babanın başı sağ olsun Mezarın hep çiçekler ile dolsun Mekan Cennet, ruhun şad olsun Unutmayacağız seni öğretmenim."

