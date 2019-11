Tunceli'yi değiştiren slogan 'Tanımakla Başlar Her Şey' Haberi

-şehirden detay

-parktan, çocukların oynamasından, yürüyüş yolundan detay

-Millet parkından detay

-jet ve teknelerden detay

-nehirden detay

-raftingden detay

-Vali Tuncay Sonel ve vatandaşlardan röportaj



( TUNCELİ -DRONE) Tunceli'yi değiştiren slogan "Tanımakla Başlar Her Şey"- Vali Tuncay Sonel'in Tunceli'ye atanmasının ardından "Tanımakla Başlar Her Şey" sloganıyla başladığı çalışmalarla şehir huzurla birlikte büyük bir değişim yaşadı- Kentteki çalışmalarla ilgili Vali Sonel bilgi verirken, vatandaşlar büyük değişimi anlattı TUNCELİ



- Vali Tuncay Sonel'in , ‘Tanımakla Başlar Her Şey’ sloganı ile başlattığı çalışmalar sonrasında büyük bir değişim yaşanan Tunceli'nin yıldızı parladı, huzur, turizm,spor ve tatil şehri oldu. 30 Haziran 2017 tarihinde Tunceli’ye atanan Vali Tuncay Sonel, kenti huzur ortamına kavuşturmak ve duyulan algıyı değiştirmek için ‘Tanımakla Başlar Her Şey’ sloganı ile yola çıkarak çalışmalara başladı.

Yıllardır terörle anılan Tunceli, Vali Sonel’in girişimleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla adeta huzur, turizm, spor ve tatil şehrine dönüştü.Kent, yapılan parklar, peyzaj çalışmaları, yürüyüş yolları, ışıklandırmaları ile farklı bir görünüme kavuştu. Aynı zamanda son 1 yıl içinde gelen turist sayısının 3 kat arttığı Tunceli’de, Munzur Nehri üzerine büyük gezi tekneleri, sürat motorları, su jeti ve gondolların getirilmesi, yapılan su ve doğa sporları merkezleri ile vatandaşlara tatil keyfi sunmaya başladı.

Son 2 yıl içinde su ve hava sporları alanlarında ilklerin yaşandığı kentte, ilk kez 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü-Akrobasi Şampiyonası gerçekleştirildi.

2018 yılında Munzur Nehri’nin 36 kilometrelik kısmı Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından Uluslararası Rafting Parkuru ilan edilirken, Vali Sonel ile Türkiye Rafting Federasyonunun girişimleri sonrasında Munzur Nehri’nde 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, teknik heyet ve görevlilerin katılımıyla Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi.

"Tunceli’nin çehresi değişti” Tunceli’ye geldiğinde ‘Tanımakla Başlar Her Şey’ ifadesini kullandığını belirten Vali Tuncay Sonel “Terör olayları vardı ve şehrimiz terörle anılıyordu. Başta cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın desteği ile terörle mücadelede ki başarılı operasyonların gerçekleşmesiyle Tunceli huzur şehri haline geldi. Tanımakla Başlar Her Şey demiştik. Çünkü devletimizin şefkatini ve güler yüzünü başta yetim ve öksüz evlatlarımıza, engelli vatandaşlarımıza, şehit ve gazi ailelerimize göstermeye çalıştık. 'Tanımakla Başlar Her Şey' dedik çünkü yıllardır konuşulan fakat hayata geçirilmeyen işler vardı. Kısa süre içersin de devletimizin desteğini alarak Tunceli’nin çehresi değişti” dedi.

"Gören burası Tunceli'mi diyor" Tunceli’nin turizm, tatil ve huzur şehri haline geldiğini vurgulayan Vali Sonel, “Birkaç yıl önce Tunceli denildiğinde akla terör olayları geliyorken şimdi gelen vatandaşlarımız burayı görünce burası Tunceli’mi diyor. Tanımakla Başlar Her Şey dedik, Tunceli’yi ,ilçelerini, insanı tanıdıkça, muhteşem doğasını görünce ve devletimizin şefkatini yöre insanına sununca, parklar, bahçeler, deniz kumundan getirdiğimiz plajlar, istihdam elde edince tanıdı herkes. Akşam 7’den sonra dışarı çıkılmazken şuan gece geç saatlerine kadar binlerce insan dışarıda geziyor. Binlerce insan geldiğinde misafirperver insanların ve muhteşem doğanın karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen dostları görmek te bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

“Gerçekten tanımakla başladı her şey” 5 yıldır Tunceli’de olduğunu aktaran Mehmet Daş, “İlk geldiğimde çocuğumu götürecek yer ve eşimle yürüyecek bir yer bulamıyordum. Valimiz geldikten sonra burası çok güzel oldu. Gerçekten tanımakla başladı her şey. Arkadaşlar internetten bakıyorlar ve gerçekten oraya bakıp tanımamız gerekiyormuş diyorlar. Burası çok değişti yollar, parklar ve bahçeleriyle şuan gerçekten eve gitmek istemiyoruz” diye konuştu.

Tunceli’nin eski halini bildiklerini dile getiren Mikail Aksu, “Haberlerden ve internetten Tunceli değişime uğramış değince merak ettik ve çıktık geldik. Birkaç yıl öncesinde burası dere yatağıydı ve pislik içindeydi. Hata biz buraya gelirken neyle karışılacağımızı merak ediyorduk. Çok güzel olmuş, insanlar yeşil alanlarda gezip eğleniyor. Gondollar, lunaparklar ve havuzlar var. Gerçekten tanımakla başlıyormuş her şey” ifadelerini kullandı. Adıyaman’ın Besni ilçesinden Tunceli’ye gezmeye gelen Buket Erdoğan ise“ Şehir ve yapılanlar çok güzel. Valimize çok teşekkür ederiz. Tekne gezisine katıldık çok güzeldi. Valimizi tanımakla bizler ve Tunceli halkı çok şanslı” diye kaydetti.

Kente yeni gelen üniversite öğrencileri de, Tunceli’nin çok güzel olduğunu ifade etti.





