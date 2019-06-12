Tunceli şehitleri, memleketlerine uğurlandı Haberi

-Şehitler için tören

-Şehitlerin naaşının götürülmesi

-Genel ve detay

-şehitlerin fotoğrafı



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Tunceli'de şehit düşen Uzman Çavuşlar Ökkeş Ede (26) ile Emre Üçkan(26) Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Dün gece Tunceli'nin merkez kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerle ile güvelik güçleri arasında çatışma çıkmış,4 asker yaralanmıştı. Yaralı Jandarma Uzman Çavuşlardan Ökkeş Ede ile Emre Üçkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.Şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere Elazığ'a getirilip, havalimanında tören düzenlendi.

Helikopterden askerler tarafından omuzlara alınan şehitlerin naaşı katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya dua etti. Daha sonra katafalktan askerler tarafından omuzlara alınan şehitlerin naaşı uçağa konuldu. Şehitlerden Uzman Çavuş Ökkeş Ede memleketi Osmaniye'ye, Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın naaşı ise memleketi Kütahya'ya gönderildi. Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, FÜ Rektörü Kutbeddin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri, emniyet personeli ve askeri erkan katıldı.



