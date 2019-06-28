Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolu inşaatında sona doğru - TUNCELİ
- Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in işçilere karpuz ikramı - Vali Sonel'in işçilerle sohbeti Tunceli - Pertek - Elazığ kara yolu inşaatında sona doğru - Elazığ - Tunceli arasındaki ulaşım süresini 40 dakika azaltacak ve yapımında sona yaklaşılan Tunceli - Pertek - Elazığ kara yolu 2 ay içinde tamamlanacak - Tunceli Valisi Tuncay Sonel: - "Yolun tamamlanmasıyla Tunceli - Pertek ilçesi bağlantılı Elazığ kara yolunda yolculuk yapacak vatandaşlarımız 1 saat 30 dakikalık yolu 50 dakikada katedebilecek"TUNCELİ (AA) - Tunceli - Elazığ arasındaki ulaşım süresini 40 dakika azaltacak ve yapımında sona yaklaşılan Tunceli - Pertek - Elazığ kara yolunun 2 ayda tamamlanacağı bildirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yapımına 2014'te başlanan ve 150 milyon liraya mal olacak Tunceli - Pertek - Elazığ kara yolunun son 4 kilometrelik kesimininde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Sonel, tamamlandığında Elazığ - Tunceli arasındaki ulaşım mesafesini 40 dakika azaltacak ve inşaatında sona yaklaşılan yolda çalışan işçilerle sohbet edip karpuz ikram etti.Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:"Yolun tamamlanmasıyla Tunceli - Pertek ilçesi bağlantılı Elazığ kara yolunda yolculuk yapacak vatandaşlarımız 1 saat 30 dakikalık yolu 50 dakikada katedebilecek. Son 4 kilometresinde yapım çalışmaları devam eden kara yolunu 2 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Pertek feribot noktası ile ilçe merkezi arasındaki bağlantılı yolu da inşallah 3 haftada bitecek. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a şükranlarımızı sunuyoruz."
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