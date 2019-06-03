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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Tunceli kırsalındaki çatışmada yaralan 1 asker şehit oldu

- Tunceli kırsalındaki çatışmada yaralan 1 asker şehit oldu

hastane detay

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Jandarma Çatışma Güvenlik Güçleri Askeri Helikopter Helikopter 


- Tunceli'nin Ovacık İlçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Ovacık İlçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 2 jandarma personelinin yaralandığı öğrenilirken bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Çatışmada yaralanan jandarma personeli ambulans ve askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'nde getirilerek tedavi altına alındı.Yaralı askerlerden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. (ET-HİV
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