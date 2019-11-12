Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü

-bekleyen araçlar

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( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli-Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol kısa sürede ulaşıma açıldı. Tunceli-Pülümür-Erzincan Karayolu'nun 45. kilometresinde bulunan çığ tünellerinin girişinde kaya düştü. Düşen kaya nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye giden Karayolları 86. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kayayı ve parçalarını yoldan temizledi. Tamamen temizlenen yol ulaşıma tekrar açıldı.



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