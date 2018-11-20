Tunceli-Elazığ karayolunda otomobil takla attı: 3 yaralı

-Kaza yerinde inceleme yapan trafik ekipleri -Yolu temizleyen belediye ekipleri
( TUNCELİ ) TUNCELİ
- Tunceli-Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kübra Nur Çolak yönetimindeki 32 HH 275 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Çolak ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.