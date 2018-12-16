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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Tunceli’den 2 bin 19 öğrenci Türkiye'nin çeşitli illerinde gezme imkanı buldu Haberi

Tunceli’den 2 bin 19 öğrenci Türkiye'nin çeşitli illerinde gezme imkanı buldu Haberi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in öğrencileri uğurlaması

Görece İstanbul Üniversitesi Öğrenciler Tarihi Mekan Rektör 

-Öğrencilerin uçağa binmeleri
-Öğrencilerin uçaktaki görüntüsü
-Uçaktan görüntü
-Öğrencilerin üniversiteler ile tarihi mekanları gezmeleri
-Öğrencilerin geziye ilişkin görüşleri
-Geziye katılan öğrenciler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, düzenlenen iki farklı proje ile 2 bin 19 öğrencinin, çeşitli illeri gezdiğini söyledi.

Tunceli'de İçişleri Bakanlığının başlattığı "Biz Anadoluyuz Projesi" ile bin 374 Tuncelili öğrenci uçakla Türkiye’nin çeşitli yörelerine 4 gün süreyle geziye gitti.Kasım ve Aralık ayları içerisinde ise lise son sınıfta okuyan öğrencilere moral ve motivasyon açısından destek vermek, gezerken öğrenmelerini sağlamak ve üniversiteleri tanımaları amacıyla "Üniversitelerimizi Tanıyoruz" projesi düzenlendi.
Proje ile 645 öğrenci uçakla İstanbul'a gönderilerek üniversiteleri gezdi. Kentte iki proje ile toplam 2019 öğrencinin, hem gittikleri illerdeki tarihi,kültürel yerleri gezip hem de üniversiteleri tanıyıp moral ve motivasyon depoladığı belirtildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel,"2019 öğrencimiz, düzenlediğimiz gezi organizasyonlarıyla hem ülkemizin çeşitli illerini gezme hem de üniversiteleri tanıma imkanı buldu. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı 'Biz Anadoluyuz Projesi' ve lise son sınıf öğrencilerimiz için düzenlediğimiz 'Üniversitelerimizi Tanıyoruz Projesi' öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükselten geziler oldu. Düzenlenen organizasyonlarda bizlere her zaman destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, hayırsever işadamı dostlarımıza, gezilen üniversitelerimizin kıymetli rektörlerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
İstanbul’da çeşitli üniversiteleri gezen öğrencilerden Cansu Özdemir, gezi sayesinde üniversiteler hakkında fikir sahibi olduğunu belirterek, “Bu geziler sayesinde ileride eğitim göreceğimiz üniversiteleri tanıma imkanına kavuştuk. Üniversiteler hakkında fikir sahibi oluyoruz ve sınavlara daha fazla çalışıyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Valimiz aynı zamanda Belediye Başkanımız Tuncay Sonel'e çok teşekkür ediyoruz”diyerek düşüncelerini aktardı. Gezi sonrası üniversiteler hakkındaki merakının giderildiğini ifade eden Anıl Doğan ise, “Üniversiteler hakkında merak ettiğim çok şey vardı. Üniversiteleri ve buradaki ortamı tanımak istiyordum. Bize üniversiteleri tanıma imkanı verdiği için valimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Öğrencilerden Aylin Yıldız ise“Üniversite ortamını merak ediyordum. Burayı gördükten sonra motivasyonum daha da arttı. İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumak istiyorum. Elimden gelini yapıp istediğim üniversiteyi kazanacağım" ifadelerini kullandı.
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