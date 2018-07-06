Tunceli’deki yangında 100 dönüm ekili alan kül oldu Haberi

-Yanan alan

-Ekiplerin müdahalesi

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya’nın konuşması

-Köylülerin konuşması

-Söndürme çalışması

-Yangın alanında karnını doyuran leylekler



( TUNCELİ -HD)-Yangında 100 dönüm ekili alan kül oldu , leylekler bunu fırsata çevirdi-Tunceli’de 100 dönümlük ekili alan yanarak kül olurken, leylerler ise bunu fırsata çevirerek yangında telef olan böcek ve sürüngenleri yedi TUNCELİ



- Tunceli’de elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangında 100 dönüm ekili alan yanarak kül oldu. Yangının ardından bölgeye akın eden leylekler bunu fırsat bilerek yangında telef olmuş böcek ve sürüngenleri yedi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yukarı Böğürtlen Köyü’nde tarlada yer alan elektrik trafosundaki patlamanın ardından yangın meydana geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ekili alanlara yayıldı. Traktörlerle yangını kontrol altına almaya çalışan köylüler başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Tunceli ve Mazgirt Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman işletme müdürlüğü ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangında arpa ve buğday ekili olan 100 dönüm alan yanarak kül oldu. Yanan alanda incelemelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, “Biz de yangını haber alınca belediye ve orman işletme ekiplerine haber verdik. İtfaiyeler geldi. Biz de olay yerine geldik. Köylüler ve jandarmamızın da desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Buğday ve arpa ekili 100 dönüm alanın yandığını tespit ettik. Gerekli tespitlerin yapılmasının ardından üreticilerimize gerekli desteği sağlayacağız” dedi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldığını dile getiren köy sakinleri ise, ekili alanlar ile ağaçlarının yangında zarar gördüğünü söyledi.



Leylekler yangını fırsata çevirdi Yanan alanda telef olan böcek ve sürüngenleri yiyerek karınlarını doyuran leylekler ise, yangını adeta fırsata çevirdi. Ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen tarlalara çok sayıda leylek akın etti. Leylekler, yanan alan boyunca gezerek yangında telef olan böcek ve sürüngenlerle karınlarını doyurdu.

