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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tunceli'deki terör operasyonu

Tunceli'deki terör operasyonu

İHD Şube Başkanı Gürbüz Solmaz’ın arşiv görüntüsü

( TUNCELİ )- HDP'lilerden sonra bugün de İHD Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz gözaltına alındı TUNCELİ

Polis Terör Operasyonu 


- Tunceli'de yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'lerden sonra bugünde İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre , İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün düzenlediği operasyonda HDP Tunceli İl Eşbaşkanları Hıdır Çiçek, Özlem Toprak ile HDP Parti Meclis Üyesi Ferhat Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına almıştı. Tunceli polisi, soruşturma kapsamında bugün ise İHD Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz'ı gözaltına aldı. Solmaz, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öteyandan gözaltında bulunan tüm şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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