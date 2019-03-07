Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tunceli'de yaralı 'Şahin' tedavi altına alındı İzle

Tunceli'de yaralı 'Şahin' tedavi altına alındı İzle

YARALI ŞAHİN VE TEDAVİSİNDEN MUHTELİF GÖRÜNTÜLER

Bulduk Hayvan Irak 

-VETERİNER HEKİM AYŞEGÜL KILIÇ AÇIKLAMA
-YARALI ŞAHİN VE TEDAVİSİNDEN GÖRÜNTÜ

( TUNCELİ -ÖZEL) Tunceli'de yaralı "Şahin" tedavi altına alındı TUNCELİ

- Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı. İlçe merkezinde vatandaşlar, bitkin düşen bacağında ve gagasında yaralar bulunan bir şahin buldu. Doğu Koruma ve Milli Parklar'a bağlı ekiplere haber veren vatandaşlar, yaralı buldukları şahini teslim etti. Şahin tedavisi için ilçe Tarım Müdürlüğündeki veteriner hekim Ayşegül Kılıç'a götürüldü. Kılıç, şahinin üst gagası ve bacağının iç kısmında tespit ettiği açık yaralara müdahale etti.Serum takılan yaralı hayvanın iyileşmesinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler tarafından yaralı olarak getirilen Şahinin tedavisine başladıklarını belirten Veteriner Hekim Ayşegül Kılıç, “Yaralı Şahinin üst gaga ve bacağının iç kısmında açık yara tespit ettik. Yaralı Şahini bir hafta kadar müşahede altında tutmak istiyoruz. Yaralı Şahini en kısa süre içerisinde iyileşmesini sağlayıp, doğal yaşamına bırakmayı planlıyoruz”diye bilgi verdi.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı