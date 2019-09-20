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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Tunceli’de yangın evlere sıçradı; 2 ev kül oldu, 1 ev kullanılamaz hale geldi Video

Tunceli’de yangın evlere sıçradı; 2 ev kül oldu, 1 ev kullanılamaz hale geldi Video

Yanan evin üzerinden aşağı malzeme atan vatandaşlar

Jandarma Yangına Müdahale 

-Yanan evlere müdahale eden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar
-Olay yerinde bekletilen itfaiye ekipleri
-Yangın sıçradığı evin çatısında soğutma yapan vatandaş
-İtfaiye araçları
-Olay yerinde bekleyen vatandaşlar
-Çatılarda yapılan soğutma çalışmaları
-Feti Kılıç isimli vatandaşın konuşması
-Olay yerinde bekleyen vatandaşlar
-İtfaiye araçları

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de bir köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde ise hasar oluştu. Yangın, Pertek İlçesi’ne bağlı Yeniköy Köyü’nde Fadime Kılıç’a ait 2 katlı evde çıktı. Evde çıkan yangın sürede büyüyerek yanda bulunan evlere de sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine ilçe belediyesine ait 2 itfaiye ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait olay yerine giderek yangına müdahale etti. Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak Fadime Kılıç ile Sultan Tenim’e ait 2 ev kullanılamaz hale geldi.Bitişikte bulunan Ahmet Mut’a ait evde de ağır hasar oluştu. Evleri yanan Kılıç ailesinden Feti Kılıç,"Yangının nedenini henüz bilmiyoruz. Bizim evimiz tamamen yanarken, komşumuzun evi kısmen yandı. Diğer evin de çatısı yandı. Maddi kayıp var. Ancak çok şükür canla ilgili bir sıkıntı yok” dedi.
Öteyandan yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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