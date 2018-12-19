Tunceli'de trafik kazası: 3 yaralı

- Tunceli merkez Moğultay Mahallesindeki kaza yeri - Kaza yerindeki güvenlik önlemleri - Kaza yapan araçlardan detaylar - Kazaya karışan bir aracın çekiciye yüklenmesi - Kobra tipi zırhlı polis aracıyla 2 otomobilin karıştığı kazada araç sürücüleri yaralandıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de Kobra tipi zırhlı polis aracıyla 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Tunceli merkez Moğultay Mahallesi istikametinden Atatürk Mahallesi'ne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen Kobra tipi zırhlı polis aracı, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Tunceli Devlet Hastanesi kavşağında önce Murat Can Kaya yönetimindeki 31 KV 896 plakalı otomobille, ardından refüjden geçerek karşı şeritteki Seval Kaya yönetimindeki 10 RT 446 plakalı araçla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle Kaya'nın yönetimindeki araç refüje çıktı.Kazada, 3 aracın sürücüsü yaralandı.Ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.