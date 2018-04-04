Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tunceli'de teröristlerle sıcak temas; 1 asker hafif yaralı

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas; 1 asker hafif yaralı

-ambulansların gelmesi

Yaralı Askerler Çatışma Terör Örgütü Teröristler Yaralı Asker 

--askerlerin içeri alınması
--hastane detay

( ELAZIĞ )- Yaralı 1 asker helikopterle Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı- Bölgede kıstırılan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürdürülüyor ELAZIĞ

- Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker helikopterle Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkam çatışmada 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi.
Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı askerler tedavi altına alındı. Bölgede teröristlerin kıstırıldığı operasyonun sürdüğü bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Karabük’te, Alay Komutanlığı’nda asker kavgası: 10 yaralıKarabük’te, Alay Komutanlığı’nda asker kavgası: 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı