Tunceli'de teröristlerle sıcak temas; 1 asker hafif yaralı

--askerlerin içeri alınması

--hastane detay



( ELAZIĞ )- Yaralı 1 asker helikopterle Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı- Bölgede kıstırılan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon sürdürülüyor ELAZIĞ



- Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker helikopterle Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkam çatışmada 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı askerler tedavi altına alındı. Bölgede teröristlerin kıstırıldığı operasyonun sürdüğü bildirildi.



