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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Tunceli’de terör operasyonu: HDP il eş başkanları ile birlikte 8 şüpheliye gözaltı

Tunceli’de terör operasyonu: HDP il eş başkanları ile birlikte 8 şüpheliye gözaltı

HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek’in arşiv görüntüsü

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

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- Tunceli’de düzenlenen terör operasyonunda HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında bugün sabah erken saatlerde operasyon yaptı. Operasyonda aralarında HDP Tunceli İl Eşbaşkanları Hıdır Çiçek, Özlem Toprak ile HDP Parti Meclis Üyesi Ferhat Yıldız’ın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası suçu nedeniyle ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. (ET-HİV-
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