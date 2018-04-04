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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tunceli'de terör operasyonu - Çatışma esnasında bir uzman çavuş yaralandı - ELAZIĞ

Tunceli'de terör operasyonu - Çatışma esnasında bir uzman çavuş yaralandı - ELAZIĞ

- Tunceli'de terör operasyonu - Çatışma esnasında bir uzman çavuş yaralandı - Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinin acil servisiTunceli'de terör operasyonu - Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada, bir uzman çavuş yaralandıTUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda bir grup terör örgütü mensubuyla temas sağlandı.Çıkan çatışmada bir uzman çavuş kolundan hafif şekilde yaralandı.Helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Tespit edilen terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için, bölgeye takviye birlikler gönderildi.

Acil Servis Güvenlik Güçleri Uzman Çavuş Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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