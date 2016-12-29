Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2016 Perşembe günü yayınlandı
Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de terör operasyonu

TSK'dan yapılan açıklamada, bölgede alınan her duyumun değerlendirildiği ve bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar ile bölgede kalan teröristlerin temizlenmesi amacıyla Çat Vadisi'nde bulunan Aşağışavaliler Mahallesi'ne operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Dhkp C Terör Operasyonu 


Düzenlenen operasyon ile bölgede bulunan 2 teröristin daha etkisiz hale geçirildiği belirtildi. 2016 yılı Nisan ayından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarla DHKP/C'nin 16 teröristten oluşan grubunun Tunceli kırsalından kazındığı kaydedilen açıklamada, “Son 4 aylık dönemde Tunceli bölgesinde yapılan operasyonlarla DHKP-C'nin yanında, PKK ve TİKKO terör örgütlerinden yüzün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik kuvvetlerinin üst üste vurduğu bu darbelerden dolayı teröristlerin örgütlerinden kaçmak için ' Ben başka yerlerde eylem yapmak istiyorum' gibi bahaneler üretmeye başladıkları bölgeden gelen haberlerden öğrenilmiştir” denildi.


İlgili Foto Galeriler
Şırnak Ve Nusaybinde Operasyonlar TamamlandıŞırnak Ve Nusaybinde Operasyonlar Tamamlandı
Şırnak şehitlerini öperek uğurladılarŞırnak şehitlerini öperek uğurladılar
Yüksekovada Terör OperasyonuYüksekovada Terör Operasyonu
İdil Teröristlerden Temizlendiİdil Teröristlerden Temizlendi
Bingöl'de Terör OperasyonuBingöl'de Terör Operasyonu
PKK sığınaklarından çıkanlar şaşırttıPKK sığınaklarından çıkanlar şaşırttı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı