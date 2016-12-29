Tunceli'de terör operasyonu



Düzenlenen operasyon ile bölgede bulunan 2 teröristin daha etkisiz hale geçirildiği belirtildi. 2016 yılı Nisan ayından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarla DHKP/C'nin 16 teröristten oluşan grubunun Tunceli kırsalından kazındığı kaydedilen açıklamada, “Son 4 aylık dönemde Tunceli bölgesinde yapılan operasyonlarla DHKP-C'nin yanında, PKK ve TİKKO terör örgütlerinden yüzün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik kuvvetlerinin üst üste vurduğu bu darbelerden dolayı teröristlerin örgütlerinden kaçmak için ' Ben başka yerlerde eylem yapmak istiyorum' gibi bahaneler üretmeye başladıkları bölgeden gelen haberlerden öğrenilmiştir” denildi.





