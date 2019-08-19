Tunceli’de PKK/KCK operasyonu: HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı



- Tunceli’de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'nin belediye başkanı adayınında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında HDP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkan Adayı Nurşat Yeşil’in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

