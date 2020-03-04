Tunceli'de okullara müzik atölyesi

-Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci’nin konuşması

-Fulya Özdemir isimli müzik öğretmeninin konuşması

-Fotoğraf çekimi

-İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci’nin konuşması



( TUNCELİ )- İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kentteki 14 okulda kurulacak olan müzik atölyeleri için gerekli müzik enstrümanları öğretmenlere teslim edildi TUNCELİ



- Eğitimdeki başarısıyla dikkat çeken Tunceli'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki 14 okulda kurulacak olan müzik atölyeleri için gerekli müzik enstrümanları ve ekipmanlar öğretmenlere teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerdeki resim öğretmenlerinin müzik atölyesi için ihtiyaç duyduğu tüm enstrümanlar ile malzemeler satın alınarak öğretmenlere teslim edildi. 8’i merkez 6’sı ilçelerdeki okullarda olmak üzere toplam 14 müzik atölyesiyle öğrencilerin eğitim öğretimin yanı sıra sanatla da buluşmalarının hedeflendiği aktarıldı.Müzik atölyeleri için alınan enstrümanların teslimi nedeniyle Tunceli Anadolu Lisesi’nde İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve müzik öğretmenlerinin katılımıyla program düzenlendi.

Programda müzik öğretmenleri mini bir dinleti gerçekleştirdi. Kentin eğitimdeki başarısına dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Bizler sanatı, sporu, akademik başarıyı bir araya getirerek, Tunceli’de kişilerin, bireylerin topluma ve millete iyi insanlar olabilmeleri için katkı sunacağımızı ifade etmiştik. Geçen hafta tüm resim öğretmenlerimizin taleplerini karşıladık. Resim atölyelerinin kurulabileceği malzemeleri verdik. Bugün de ilimizdeki tüm müzik öğretmenleri buradalar. Her birinin yazdığı her kalem eksiksiz bir şekilde alındı. Bundan sonra da müzik öğretmenlerimizin kuracağı 8’i merkez, 6’sı ilçeler olmak üzere 14 atölyemiz Tunceli’mize hayırlı olsun. İnşallah buradan da Aşık Veyseller, Neşat Ertaşlar gibi sanatkarlar yetiştireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kesilmiştir. Gerçekten öğrencilerin sınav ortamında nefes alabilecekleri resim, müzik ve beden eğitimi gibi derslerimizin daha anlamlı işlenmesi için sizlerle bir karar aldık. Bunları hayata geçiriyoruz” dedi.

Ekmekci, beden eğitimi öğretmenlerinin de ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerinde önümüzdeki haftalarda kendilerine teslim edeceğini aktardı. Müzik öğretmenleri adına konuşan Fulya Özdemir ise; “Müzik sınıflarımızı oluşturduk ancak boştu. Şimdi sınıflarımızı bu müzik aletleriyle dolduracağımız için çok mutluyuz. Çocuklar da bundan çok mutlu olacaklar” ifadelerini kullandı.



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