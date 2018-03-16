Tunceli'de muhtarlar maaşını, Mehmetçik'e bağışladı İzle

-İLÇE KAYMAKAMININ MUHTARLARI KONUK ETMESİ

-ŞEHİTLER İÇİN FATİHA VE İLÇE KAYMAKAMININ TEŞEKKÜRÜ

-HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE MUHTARLARDAN TOPLU FOTOĞRAF

-ÇEMİŞGEZEK TEPEBAŞI MAHALLESİ MUHTARI CELAL KOLA AÇIKLAMA

-ÇEMİŞGEZEK GÜLBAHÇE KÖYÜ MUHTARI NAHİDE ÜSTÜNDAĞ AÇIKLAMA

-ÇEMİŞGEZEK KARASAR KÖYÜ MUHTARI EKREM ŞEKER AÇIKLAMA

-ÇEMİŞGEZEK KARASAR KÖYÜ MUHTARI EKREM ŞEKER’İN MEHMETÇİK İÇİN YAZDIĞI ŞİİRİ OKUMASI

-ÇEMİŞGEZEK KAYMAKAMI HARUN KAZEZ AÇIKLAMA

-İLÇEDEN GENEL GÖRÜNTÜ



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarları, Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için maaşlarını Mehmetçik Vakfına bağışladı. Çemişgezek ilçesinde 33 köy ve mahalle muhtarı bir araya gelerek Mehmetçiğe destek amaçlı çalışma yaptı. Muhtarlardan bazıları, maaşının tamamını, bazıları da bir kısmını Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı.Suriye sınırına gidip Mehmetçik’e manevi destek vermek istediklerini de belirten muhtarlar, şehitler ve görevdeki güvenlik güçleri için dua etti. Muhtarların bir araya gelerek yaptıkları örnek davranıştan haberdar olan İlçe Kaymakamı Harun Kazez, bağışta bulunan muhtarları kaymakamlık makamında ağırlayıp teşekkür etti. Mahalle ve köy muhtarı arkadaşlarıyla bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne böyle bir destek vermek istedikleri belirten Tepebaşı Mahalle Muhtarı Celal Kola, “Bu gün Mehmetçik Vakfına destek olmanın onurunu yaşıyoruz. Fakat bizim onlar için yaptığımız bir toz zerreciği kadar görünüyor. Her şeyimiz Mehmetçiğimiz için. Ben Mehmetçik Vakfına Muhtarlık maaşımın tamamını yatırdım. Diğer muhtar arkadaşlarımızda maddi destekleriyle desteklerini gösterdiler. Bildiğim kadarıyla ilçe Kaymakamımızın da Mehmetçik için maddi katkıları olmuş. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum”dedi.

İlçenin tek kadın muhtarı olan Nahide Üstündağ ise, “Mehmetçiklerimize Allah güç versin. Hepimiz dualar ediyoruz. Başarıyla çıkacaklarından eminiz. Gururluyuz. Allah yardımcıları olsun. Bizde Mehmetçiklerimize küçük bir katkı sunalım istedik. Onların yaptıklarının yanında bizimki hiç kalır” ifadelerini kullandı. Mehmetçik için maddi katkısıyla birlikte şiir de yazan Karasar Köyü Muhtarı Ekrem Şeker, ellerinden geldikleri kadar katkı sunmak istediklerini aktardı.Kendisinin onların yanında olmak istediğine değinen Şeker, Mehmetçik için yazdığı şiiri de okudu. Muhtarların duyarlı davranışlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Harun Kazez'de, “Bu gün Çemişgezekli muhtarlarımız büyük bir beraberlik örneği göstererek Mehmetçiğimize destek oldular. Ben kendilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedeflere biz Çemişgezek olarak, inanarak hep birlikte yürüyoruz. Mehmetçiğimiz bizim gururumuzdur. Zeytin Dalı bizim onurumuzdur. Tüm destek sunan muhtarlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi belirterek, tüm Mehmetçiğimize başarı ve muvaffakiyet, aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetlerimize ise acil şifalar diliyorum”diye konuştu.

(SA-HİV-

