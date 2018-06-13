Tunceli’de kazada çarpışan iki araç alev alev yandı, 4 kişi yaralandı

-Olay yerinden görüntüler



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli-Elazığ karayolunda meydana gelen kazada iki araç yanarken, 4 kişi yaralandı. Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen karşılıklı istikametlerden gelen iki otomobil hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar kendi çabalarıyla dışarı çıktıktan hemen sonra araçlar yanmaya başladı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi ile kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıdı. Araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Her iki araçta kullanılamaz hale geldi.

