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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tunceli’de kazada çarpışan iki araç alev alev yandı, 4 kişi yaralandı

Tunceli’de kazada çarpışan iki araç alev alev yandı, 4 kişi yaralandı

Yanan araçlar

Polis Jandarma Hatalı Sollama 

-Olay yerinden görüntüler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli-Elazığ karayolunda meydana gelen kazada iki araç yanarken, 4 kişi yaralandı. Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen karşılıklı istikametlerden gelen iki otomobil hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar kendi çabalarıyla dışarı çıktıktan hemen sonra araçlar yanmaya başladı.
Yoldan geçenlerin haber vermesi ile kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınıdı. Araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Her iki araçta kullanılamaz hale geldi.
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