Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tunceli'de kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kayıp genç adamı arama çalışmaları sürüyor

Karayolu ve kıyı boyunda arama çalışmalarına katılan ekipler ve vatandaşlar

Hayvan 

-Kayıp gencin fotoğrafları

( TUNCELİ ) TUNCELİ

– Tunceli'de otobüsün çarparak Munzur Çayı'na uçurduğu genç adamı arama çalışmaları 6. gününde de devam etti. Geçtiğimiz Cumartesi günü hayvanlarını otlatırken yolda seyreden bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasının ardından Munzur Çayı'na düştüğü belirlenen 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları bugün de devam etti. Munzur Çayı boyunca kıyı taraması ve suda devam eden aramalara Diyarbakır, Tunceli AFAD ve belediye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda gönüllü de destek veriyor. Eroğlu'nun ailesi çocuklarının bir an önce bulunmasını beklediklerini söylerken Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in bizzat koordine ettiği arama çalışmalarında şu ana kadar Eroğlu’nun izine rastlanmadı. Akıntı ve yüksek debi nedeniyle çalışmalar güçlüklü yürütülürken yarın Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin de kente gelerek çalışmalara katılması bekleniyor. Öte yandan genç adama çarptığı bir yolcunun çektiği görüntü ile ortaya çıkan otobüsün sürücüsü ve muavini hakkında başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı