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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tunceli'de iş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Tunceli'de iş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yeri

Karayolları İş Makinesi Karla Mücadele Oğlan Direksiyon 

-kaza yapan araç
-Tunceli Devlet Hastanesi
-Genel ve detay

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de karayollarına ait bir iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Hozat ile Ovacık İlçesi arasında bulunan Çiçekli köyü Karaoğlan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karla mücadele çalışmasından dönen Eyüp Arslan'ın idaresindeki Karayolları 86. Şube Şefliğine ait bıçaklı kamyonet , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Arslan (39) ile araçta bulunan Mustafa Tuğrul yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (ET-HİV-
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