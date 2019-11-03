Tunceli’de geceleri bir başka güzel

-ışıklandırmalardan detay

-caddelerinde detay

-Vali Tuncay Sonel röportajı

-vatandaşlar röportajı



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Terörden arındırılan Tunceli, artık geceleri cadde, sokak, park alanlarındaki ışıklandırması bir başka güzel. Geçmiş yıllarda sürekli terörle anılan Tunceli, Vali Tuncay Sonel’in girişimleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur, turizm, spor ve tatil şehri oldu. Aynı zamanda doğal güzelliği ile anılan Tunceli artık geceleri de bir başka güzel. Vali Sonel’in katkılarıyla hayata geçirilen aydınlatma projeleri ile şehrin girişinden çıkışına kadar 9 kilometrelik yolda lale motifli aydınlatmalar yapıldı. Modern görünüme kavuşan kent, geceleri cadde, sokak, park gibi alanlardaki ışıklandırmasıyla adeta görsel şölen sunuyor. Tunceli’nin birkaç yıl öncesine kadar terör olayları ile gündeme geldiğini belirten Vali Tuncay Sonel, "Başta Cumhurbaşkanı ve İç İşleri Bakanımızın destekleri, güvenlik güçlerimizin teröristle mücadele de başarı operasyonları ile Tunceli huzur şehri haline geldi. Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli’ye geldiğinizde karanlık bir ortam vardı. Vatandaşlarımızın akşam 7’den sonra sokağa çıkmadığı bir ortam vardı. Oysa şimdi huzur olunca vatandaşlarımız ailesi ile birlikte gece geç saatlere kadar dışarıda. Hatta şehri girdiğiniz vakit 9 kilometrelik lale motifli aydınlatmalar karşılıyor. İnsanın baktıkça içi açılıyor. Tunceli parklarıyla, bahçeleriyle, klimalı ve kütüphaneli otobüs duraklarıyla, bisiklet ve gezi yolları, gondollar ve gezi tekneleriyle ışıl ışıl değişen bir şehir oldu. Buda huzurdan sonra değişen Tunceli. Tanımakla başlar her şey demiştik. Artık Tunceli’ye girdiğiniz de bu güzelliği görüyorsunuz. Her direkte beyaz ay yıldızlı bayrağımız da var. İnsanın adeta içi açılıyor" dedi.

Diyarbakır’dan üniversite okumak için Tunceli’ye gelen Mahmut Çelikkılıç, “ Tunceli’nin ne kadar değiştiğini sosyal medyadan ve haberlerden gördüm. Işıklandırmalar çok güzel. Vali beye çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Akşam bu ışıklar eşliğinde yürümek huzur verici" diye konuştu.

Atmosfer olarak farklı bir hava kattığını aktaran vatandaşlardan, "Açıkçası sıcak bir ortam. Şehrin gelişimi açısından çok önemli bir çalışma. İstanbul’dan geliyorum. Memleketim burası ve bu kadar geliştiğini düşünmüyordum. Gelip bu değişimi görmek, beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.





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