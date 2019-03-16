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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli'de cinnet dehşeti... Cinnet getiren Uzman Çavuş oğlu ve eşini öldürüp intihar etti

Tunceli'de cinnet dehşeti... Cinnet getiren Uzman Çavuş oğlu ve eşini öldürüp intihar etti

Askeri lojmanların uzaktan görüntüsü

Polis Jandarma Cenaze Uzman Çavuş Sağlık Ekipleri 

-Tunceli Devlet Hastanesi

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de ilk bilgilere göre cinnet getirip eşi ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden uzman çavuş ile aile bireylerinin naaşlarının otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olay,bugün akşam üzeri merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Bayraktepe'de bulunan jandarma lojmanlarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, uzman çavuş Hüseyin B. cinnet getirip oğlu Doruk (7) ile eşi Sibel'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Silah sesleri üzerine eve girenler, aile fertlerinin cansız bedenleri ile karşılaşırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri ekipleri ile Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin detaylı otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
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