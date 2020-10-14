Tunceli’de bir köyde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

- itfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de bir köyde meydana gelen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın,Çemişgezek İlçesi’ne bağlı Doğanköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelebi ailesine ait evde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bitişikteki evlere de sıçrayan yangına önce köylüler müdahale etti. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine Çemişgezek ve Pertek Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Köye giden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar birlikte yangına müdahale etti. 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahelesinin sürdüğü bildirildi.





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