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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Tunceli’de bir helikopter zorunlu iniş yaptı

Tunceli’de bir helikopter zorunlu iniş yaptı

askeri helikopter

Polis Askeri Helikopter Polis Helikopteri Helikopter 

-genel

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Tunceli’de bir helikopterin zorunlu iniş yaptığı öğrenildi. İlk bilgilere göre, Özel Harekat Timlerinin bulunduğu bir polis helikopteri havalandıktan bir süre sonra Nazımiye ilçesi Bostanlı Köy yol ayrımı mevkiinde zorunlu iniş yaptı. Zorunlu iniş yapan helikopterde herhangi bir yaralanma ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan bölgeye askeri bir helikopter gönderildi. (ET-HİV-
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