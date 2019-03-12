Tunceli’de bir helikopter zorunlu iniş yaptı

- Tunceli’de bir helikopterin zorunlu iniş yaptığı öğrenildi. İlk bilgilere göre, Özel Harekat Timlerinin bulunduğu bir polis helikopteri havalandıktan bir süre sonra Nazımiye ilçesi Bostanlı Köy yol ayrımı mevkiinde zorunlu iniş yaptı. Zorunlu iniş yapan helikopterde herhangi bir yaralanma ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan bölgeye askeri bir helikopter gönderildi. (ET-HİV-
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