Tunceli’de bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu Haberi



- Tunceli'de 2 gündür devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselirken, son bir haftada 10 terörist ölü olarak ele geçirilmiş oldu. İHA Muhabirinin derlediği bilgiye göre, bir hafta önce Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Timleri, İnsansız Hava Araçlarının desteğiyle kırsalda operasyon başlatıldı. Merkez, Ovacık ve Nazımiye kırsallarında başlatılan operasyonda son bir hafta içerisinde 10 terörist ölü ele geçirildi. Bölgede devam eden operasyonlar kapsamında Nazımiye kırsalında 23 Ağustos'ta 3, 25 Ağustos'ta merkez kırsalında 1, 27 Ağustos'ta Ovacık kırsalında 2, 28 ve 29 Ağustos'ta ise merkez kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli valiliği merkez karsalında dünden itibaren devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğunu bildirdi. Valilik açıklamasında, “Merkez kırsalında Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerimizce gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiği dün bildirilmişti. Bölgede devam eden operasyonda, bu sabah da 1 terörist daha olmak üzere toplamda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir"denildi. Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. 3 terörist ise Tunceli'den itibaren takip edilip Malatya'da yakalandı Öte yandan, 24 Ağustos'ta terör örgütü TKP/ML'li teröristlerin bulunduğu araç Tunceli güvenlik güçleri tarafından tespit edilmişti. Tespit edilen ve kaçmaya çalışan teröristlerin bulunduğu araç İnsansız Hava Aracı ile 220 kilometre boyunca saniye saniye takip edilerek, Malatya'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Araçta bulunan 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli yakalanmıştı.

