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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in seriyi gezip kadınlara karanfil dağıtmasıHalk oyunları ekibinin gösterisi kadınların halay çekmesiMunzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümü öğrencilerinin seslendirdiği şarkılarıDersim Kadın Platformunun basın açıklaması kadınların halay çekmesi - TunceliTunceli'de, Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Munzur Üniversitesinin desteğiyle kent meydanında etkinlik düzenlendi.
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile kurum müdürlerinin de katıldığı programda kadınlar tarafından Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen çeşitli ürünler sergilendi.Sonel, söz konusu ürünlerin sergilendiği stantları ve aynı alanda açılan resim sergisini gezip kadınlara karanfil dağıttı.
Halk oyunları ekiplerinin davul zurna eşliğindeki gösterisiyle devam eden programa katılan kadınlar da halay çekip eğlendi.Beraberindekilerle Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümü öğrencilerinin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkıları dinleyen Sonel, katılımcılara salep de ikram etti.Kadınlar günü ile ilgili kentteki ikinci etkinlik ise Dersim Kadın Platformu üyeleri Seyit Rıza Parkı'nda toplandı. Davul zurna eşliğinde halay çekilmesinin ardından yapılan basın açıklamasıyla program sona erdi.

Su Ürünleri Basın Açıklaması Davul Zurna Resim Sergisi Öğrenciler 

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