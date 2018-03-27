Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

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( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülen terörist sayısı 7 oldu. Öte yandan sabah saatlerinde kapanan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu da ulaşıma açıldı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,"27. 03. 2018 tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda 7 PKK’lı terörist silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca Teröristlerce girilen sıcak temas nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunceli-Pülümür yolu ulaşıma açılmıştır" denildi. Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

