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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

-ARŞİV-

Güvenlik Güçleri Helikopter 

-imha anı
-helikopter görüntüsü
-arama tarama görüntüleri

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülen terörist sayısı 7 oldu. Öte yandan sabah saatlerinde kapanan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu da ulaşıma açıldı. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,"27. 03. 2018 tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda 7 PKK’lı terörist silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca Teröristlerce girilen sıcak temas nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunceli-Pülümür yolu ulaşıma açılmıştır" denildi. Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.
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