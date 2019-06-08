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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon silahlar ve çok sayıda malzeme ele geçilirdi

Tunceli'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon silahlar ve çok sayıda malzeme ele geçilirdi

Ele geçirilen mühimmatlar

Elektrik Kablosu Kadın Terörist Tıbbi Malzeme Kadın Terörist Teröristler 

-Terörist'in fotoğrafı

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli Valiliği, biri 300 bin TL ödüllü gri listede aranan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 5 kalaşnikof, 1 el bombası, 10 terörist kıyafeti ile çok sayıda malzeme ele geçiştirdiğini bildirdi. Valilik açıklamasında;"Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 5 kadın teröristin silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör arananlar gri listede bulunan (300.000 ?) Berfin Ararat-Rengin (K) Mihriban Durmaz olduğu tespit edilmiştir.Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 13 adet kalaşnikof şarjörü, 380 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet pil bloğu, 2 adet telsiz, 1 adet radyo, 10 çift mekap ayakkabı, 7 adet uyku tulumu, 15 adet battaniye, 40 adet pil, 10 adet şemsiye, 10 adet terörist kıyafeti, 50 çift çorap, 20 metre elektrik kablosu, 9 adet büyük tüp çok miktarda tıbbi malzeme, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"denildi. Açıklamanın devamında terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.
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