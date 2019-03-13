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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tunceli'de 4'üncü geleneksel balık ekmek etkinliği

Tunceli'de 4'üncü geleneksel balık ekmek etkinliği

Balık ekmek etkinliğine katılanlar

Su Ürünleri Siyasi Parti Sivil Toplum Balık Ekmek Öğrenciler 

-Izgarada pişen balıklar
-Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek tarafından balık ikramı
-Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek'in kısa açıklaması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de Munzur Üniversitesi tarafından "4. Geleneksel Balık Ekmek" etkinliği düzenlendi.
Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampusu Özgür Öğrenci Parkı'nda bu yıl balık ekmek etkinliğinin 4'üncüsü gerçekleştirildi.
Etkinlikte, sıra sıra dizilen mangallarda balıklar hazırlanarak öğrenciler ve katılanlara ikram edildi. Üniversitede akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri de önemsediklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek,"Tunceli suyla çevrili bir kent. Her ne kadar bu gün tükettiğimiz balık deniz, okyanus balığı olsa da Tunceli'yi balıktan, deniz ürünlerinden, su ürünlerinden ayıramazsınız. Bu noktada böyle bir başlangıç yapmıştık geleneksel hale getirdik. Dört yıldır bu etkinliğimiz devam ediyor. Her zaman da olacak" dedi.
Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek'in yanı sıra CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
(ET-HİV-Y)
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