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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

arşiv görüntüler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Hava Kuvvetleri Terör Örgütü Teröristler 


- Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede JÖH timlerimizce operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi. Açıklamada kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.
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