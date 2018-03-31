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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

- Tunceli 'de terör örgütüne yönelik operasyon - 3 terörist etkisiz hale getirildi - Kentteki helikopter hareketliliğinden detay görüntüler Tunceli 'de 3 terörist etkisiz hale getirildiTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de terör örgütüne yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinin kırsal kesiminde, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir uzman çavuş yaralandı.Omzundan yaralanan ve helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye kaldırılan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.

Çatışma Uzman Çavuş Terör Örgütü Teröristler Helikopter 

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