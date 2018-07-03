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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

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( TUNCELİ ) TUNCELİ

Terör Örgütü Teröristler 


- Tunceli’nin Pülümür İlçesi kırsalında vatandaşların yiyeceklerini gasp eden 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca, açlıktan vatandaşlarımızın yiyecek ve içeceklerini gasp eden teröristlere yönelik başlatılan operasyon kapsamında çıkan sıcak temasta, 2 bölücü terör örgütü mensubu erkek terörist, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 Adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği olmak üzere silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
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