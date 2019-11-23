Tunceli’de, 2 bin 250 personel ile “Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu' başlatıldı İzle

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( TUNCELİ ) Tunceli’de, 2 bin 250 personel ile “Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı TUNCELİ



- İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli’de, 2 bin 250 personel ile “Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı. Tunceli ilinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca “KIRAN-7 MUNZUR VADİSİ” Operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan (2 bin 250) personel [(150) operasyonel tim] görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.



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