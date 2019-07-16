Tunceli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Video

-Etkinliğe katılanlar

-15 Temmuz temalı rölyefinin açılışı

-Vali Tuncay Sonel’in konuşması



( TUNCELİ )-Vali Tuncay Sonel;"-Beraberliğimizi bölmek isteyen hainlere, FETÖ haini başta olmak üzere bu millet gereken cevabı verdi"- "2 evladımız teröristlerin döşediği EYP'ye basarak şehit oldu"- O acılı anne, o baba onların gözyaşını nasıl sileceksiniz onların acısını nasıl dindireceksiniz"-Dağda 600 olan terörist sayısı son iki yıl içinde 40 civarına düştü, ya teslim olacaklar yada biz devlet olarak gereğini yapacağız" TUNCELİ



- Beraberliği bölmek isteyen hainlere milletin gereken cevabı verdiğini belirten ve bugün teröristlerin döşediği patlayıcıya basarak hayatını kaybeden çocuklarla ilgili konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel," O acılı anne, o baba onların gözyaşını nasıl sileceksiniz, onların acısını nasıl dindireceksiniz.Dağda 600 olan terörist sayısı son iki yıl içinde 40 civarına düştü, ya teslim olacaklar yada biz devlet olarak gereğini yapacağız"dedi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 3. Yıldönümü nedeniyle Tunceli Valiliği önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

15 Temmuz temalı rölyefin açılışıyla başlayan program, valilik bahçesine 251 şehit anısına gül fidanı dikilmesiyle devam etti. Daha sonra Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı ile şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. 15 Temmuz temalı şiir ve kompozisyonların ardından programda, 15 Temmuz belgeseli izlendi. Programda konuşan Vali Tuncay Sonel , “Bayrağımızı, ezanımızı birlik ve beraberliğimizi bölmek isteyen hainlere, FETÖ haini başta olmak üzere bu millet gereken cevabı verdi. Bu millet öyle büyük bir millet ki hakikaten o tankların önüne yatmakla, kendisini düşünmeden, ailesini çocuğunu eşini yakınını düşünmeden koşa koşa 15 Temmuz köprüsünden Külliyeye kadar, Genelkurmay’ın önünden Meclise kadar canını ortaya koyarak çıkıp birlik ve beraberlik ruhu içinde o hain alçaklara gereken dersi vermiştir. Hatırlıyorsunuz hepiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkın sözü ile milletimiz canını hiç düşünmeden her kes alanlara çıkmış hainlere gereken dersi vermişlerdir"dedi.

"2 evladımız teröristlerin döşediği EYP'ye basarak şehit oldu" Türkiye'nin artık terörle mücadelede çok büyük başarılar elde ettiğini de vurgulayan Sonel;".Hain terör örgütleri artık nefes alamaz duruma gelmiştir. İster PKK, İster DHKP-C, DAİŞ olsun, hain terör örgütleri Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünden huzurundan rahatsız. Biliyorsunuz hepiniz duydunuz. Bugün öğlen saatlerinde Ovacık ilçemizin Bilgeç Köyü Çakılyayla mezra yaylasında 2 evladımız iki çocuğumuz iki günahsız evlat Teröristlerin önceden döşediği EYP'ye basarak şehit oldu. Bu saldırıda hayatını kaybeden iki minik yavrumuzdan Ayaz daha 8 yaşında. Nupelda 4 yaşında. Nupelda olay yerinde alındığında ağır yaralıydı. Kurtarmak için çok çabaladık. Jandarma helikopteri ile Elazığ'a sevk ettik ama kurtaramadık. O acılı anne, o baba onların gözyaşını nasıl sileceksiniz onların acısını nasıl dindireceksiniz. Hain bunlar hain. Allah kahretsin. Artık sonları geldi. Az kaldı hepsi tek tek etkisiz hale getirilecekler. Bu çocuklarımızı, polisimizi, askerimi, korucumuzu, vatandaşımızı öğretmenimizi haince şehit eden bu alçaklara devletimiz kararlılıkla gereken cevapları veriyor. Daha yakın bir zamanda Necmettin öğretmeni hepiniz hatırlarsınız Pülümür yolunda şehit ettiler. Şimdi Allaha şükürler olsun ki artık o yol 24 saat güvenli. Kurduğumuz Yaşam kuleleri ile artık halkımız o yolu güvenlik içinde kullanabiliyor"diye konuştu.

"Terörist sayısı 40' a düştü, ya teslim olacaklar, yada gereğini yapacağız" Terör örgütlerinin yakalanan huzur ortamından rahatsız olduğuna da değinen Sonel,"Tunceli'de Dünya Rafting şampiyonasının yapılmasından, Yolların açık olmasından, turistlerin gelmesinden, burada bulunan bu çocuklarımızla olmamızdan büyük rahatsızlık duyuyor. Tunceli'de fabrikaların açılmasından ve ihracat yapılmasından rahatsızlık duyuyorlar. Tunceli halkımıza sesleniyorum bu hainlere asla fırsat vermeyin artık çocuklarımız ölmesin. Dağda 600 olan terörist sayısı son iki yıl içinde 40 civarına düştü. Onlarda ya teslim olacaklar yada biz devlet olarak gereğini yapacağız”ifadelerini kullandı. Programa Vali Sonel'in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Pro. Dr. Ubeyde İpek, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.



