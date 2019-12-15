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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Tunceli'de 104 yaşındaki halk ozanı Süleyman Doğan son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Tunceli'de 104 yaşındaki halk ozanı Süleyman Doğan son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenaze törenine katılan kalabalık

Sivil Toplum Kuruluşu Başsağlığı Cenaze Namazı Siyasi Parti Sivil Toplum 

-Ailesine başsağlığı dileyen vatandaşlar
-Cemevi görüntüsü
-Cenaze töreni öncesi Halk Ozanı Süleyman Doğan’ın eserlerinin çalınması
-Doğan’ın cenazesinin omuzlarda musallaya taşınması
-Katılımcıların Doğan’ın hayatından kesitler anlatması
-Alevi Dedesi’nin helallik alması
-Cenaze töreni
-Cenaze para atan vatandaşlar
-Cenazeye sarılarak ağlayan yakınları
-Cenazenin araca taşınması
-Ozanın fotoğrafı

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de 104 yaşında hayatını kaybeden halk ozanı Süleyman Doğan, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Tunceli merkeze bağlı Milli Köyü’nde dün hayatını kaybeden halk ozanı Süleyman Doğan(104) için bugün Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine çocukları ve torunlarının yanı sıra il, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.
Tören öncesi Halk ozanı Süleyman Doğan’ın eserleri dinletildi,hayatından kesitler anlatıldı. Alevi Dedesi’nin helallik almasının ardından Doğan için cenaze namazı kılındı.Daha sonra Doğan’ın cenazesi merkeze bağlı Milli Köyü’ne götürülerek toprağa verildi.
Eşini 2002 yılında kaybeden Halk Ozanı Süleyman Doğan’ın 6’sı vefat etmiş 12 çocuğu ile 23 torunu bulunduğu öğrenildi. Doğan’ın ayrıca çok sayıda Zazaca eseri bulunuyordu.
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