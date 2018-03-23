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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Tunceli'de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi

Tunceli'de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi

Ele geçirilenler foto

( TUNCELİ ) -- İmha edilen sığınaklarda patlayıcıların yanı sıra, roket atar, 50 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda malzeme ele geçirildi TUNCELİ

Elektrik Kablosu Bomba İmha Uzmanı Bild Amonyum Nitrat Terör Örgütü 


- Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı 10 sığınak ve 3 eyp imha edildi, 50 kilogram amonyumnitrat ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Tunceli Valiliği, Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında;"İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür İlçemiz Kırsalında yapılan operasyonda 10 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 3 adet basma düzenekli EYP, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet jeneratör, 1 adet sırt çantası, 50 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram çivi, 3 adet boş küçük tüp, 2 adet boş büyük tüp, 2 adet pil bloğu, 20metre elektrik kablosu, 20 metre su borusu, 1 adet tablet, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet 50 litrelik kazan, çok miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 3 adet EYP düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir"denildi. Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı. (FÇ-HİV-
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