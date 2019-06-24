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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tunceli'de 1’i Turuncu, 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 1’i Turuncu, 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğrafları

Teröristler Gori 

-ARŞİV-
-Operasyon görüntüleri

( TUNCELİ ) ANKARA

- İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’de son iki günde 1’i Turuncu , 3’ü Gri kategoride olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyon’unda, etkisiz hale getirilen 4 teröristen birinin, sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi’nin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer aldığı, diğer teröristler; sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde Adnan Piro kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras’ın ise 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer aldığı tespit edilmiştir" denildi.
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