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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Tunceli Belediyesi'nde mobbing iddiası Haberi

Tunceli Belediyesi'nde mobbing iddiası Haberi

Açıklamadan detaylar

Protesto Belediye Başkanı Yerel Seçimler Basın Açıklaması Yerel Seçim 

-Belediye ve Özel İdareler Birliği Sendikası İl Başkanı Taylan Aydoğdu'nun açıklaması
-Alkışlar

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de TKP'li belediyenin çalışanlarına mobbing uygulandığı iddiasıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.
Tunceli Belediyesi önünde Belediye ve Özel İdareler Birliği Sendikası Tunceli İl Başkanı Taylan Aydoğdu, çalışanların katılımıyla basın açıklaması düzenlendi.
Aydoğdu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyede bazı çalışanlara yönelik ötekileştirme ve mobbing uygulandığını iddia etti. Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Alevi Dedesinin park ve bahçelerde temizlik işine verildiğini, 6 kadın çalışanın su endeksi okuma işçisi olarak görevlendirildiğini ve iş yeri temsilcilerinin yerinin değiştirildiğini söyleyen Aydoğdu, "Bu ilin on yıllarca birikmiş bir çok problemi, karalamaya çalıştığınız kayyum belediyesi tarafından çözülse de hala tamamlanamayan projeler var, onlara odaklanın. 31 Mart seçimlerinde halkımızın gösterdiği teveccühü belediye çalışanlarına baskı aracı olarak kullanmaktan vazgeçin" dedi.
Açıklamanın ardından katılımcılar alkışlarla durumu protesto ettikten sonra sessizce dağıldı.
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