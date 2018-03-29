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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tunca ve Meriç Nehirlerinin debileri düşüyor

Tunca ve Meriç Nehirlerinin debileri düşüyor

bağ evleri ve işletmelerin sular altında kalması

Tarım Bild Nani Baraj Kapakları Tarım Arazisi 

-meriç,tunca köprülerinden detaylar
-vatandaş röp

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'de Tunca ve Meriç Nehirlerinde yağışlar yatağını aşınca yüzlerce tarım arazisi ve nehir kenarında bulunan bağ evleri, bazı işletmeler sular altında kaldı. Bazı iş yerleri ve bağ evlerinde taşkından dolayı maddi hasar meydana geldi. Bölgede etkili olan yağış ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması sonucu mevcut durumu yüksek olan Tunca ve Meriç Nehirleri su debileri 24 saatte daha da yükselerek yatağından taştı. Edirne merkez ile Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan Tunca ve Meriç Nehirleri, taşkın nedeniyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım geçtiğimiz yıl açılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile gerçekleşiyor. DSİ Değirmenyeni Ölçüm İstasyonu verilerine göre Tunca Nehri'nin debi saat 10:00 itibariyle 262 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç Nehri debisi ise bin 342 metreküp/saniye olarak bildirildi.
Edirne'de, en son 2015 yılında yaşanan taşkın da ciddi maddi hasara yol açtı.
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