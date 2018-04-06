Tunca Nehri yatağına döndü

-Saraçhane Köprüsü

-Yalnızgöz Köprüsü

-Kanuni Köprüsü

-Fatih Köprüsü (trafiğe kapalı olan)

-vatandaşlarla röportaj

-genel ve detaylar



( EDİRNE )- Kırkpınar Er Meydanı’ndan sular çekiliyor - Tarihi Fatih Köprüsü hariç tüm taş köprüler trafiğe açıldı EDİRNE



- Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması ve bölgede yaşanan şiddetli yağışlar ile kar sularının erimesi nedeniyle geçtiğimiz hafta Edirne’de Tunca ve Meriç Nehirleri’nin taşması sonucu yaşanan taşkın sona erdi. Nehirlerin su debileri hızla düşmeye devam ederken, tedbir amaçlı trafiğe kapatılan taş köprülerde açıldı. Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması ve bölgede yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle geçtiğimiz hafta kırmızı alarm seviyesine ulaşarak taşkın meydana getiren Tunca ve Meriç Nehirleri, yataklarına dönmeye devam ediyor. Taş köprüler trafiğe açıldı, sular çekiliyor Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatılan tarihi taş köprüler trafiğe açıldı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı’nda ulaşımı sağlayan Fatih Köprüsü, kontrol amaçlı kapalı tutulmaya devam ederken bölgeye Kanuni Köprüsü üzerinden ulaşım sağlanabiliyor. Nehir debileri normale dönüyor DSİ Ölçüm İstasyonu verilerine göre taşkın döneminde kırmızı alarm vererek 310 metreküp/saniyeyi aşan Tunca Nehri bugün saat 12.00 itibariyle 121 metreküp/saniye ölçülerek turuncu alarm seviyesine düştü. Meriç Nehri ise taşkın döneminde bin 500 metreküp/saniye seviyelere ulaşmasına rağmen bugün saat 12.00 itibariyle 544 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

