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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Tunca Nehri Sarayiçi'ni su altında bıraktı - EDİRNE İzle

Tunca Nehri Sarayiçi'ni su altında bıraktı - EDİRNE İzle

- Sular altında kalan alanların havadan görüntüsü - Nehir suyunun yatağından çıkan bölümlerinden detaylar - Sarayiçi'ndeki tarihi alanlara ulaşan suyun geldiği noktalardan detaylarTunca Nehri Sarayiçi'ni su altında bıraktı - Sarayiçi bölgesinde yatağından çıkan nehir suyu, Edirne Sarayı'nın bir kısmına ve Balkan Şehitliği'ne kadar yayıldıEDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin yatağından çıkması nedeniyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi adasının tamamına yakını sular altında kaldı.Kentte aralıklarla süren sağanaklar nedeniyle debisi artan nehrin Sarayiçi mevkisinde çevreye yayılması devam ediyor.Nehir suyu, Edirne Sarayı'nın mutfak kısmına kadar ulaştı. Nehir ve mutfak arasındaki tarihi alanla ilgili çalışma yapılan kısımlar ile Balkan Şehitliği ile nehir arasındaki bazı bölümler suyla doldu.Sarayiçi'ne araç girişleri, Edirne Sarayı kapısından itibaren şerit ve duba ile kapatıldığı için yapılmazken, Fatih ve Kanuni köprülerinden de araçlar geçemiyor.DSİ'nin son ölçümüne göre nehrin debisi 185 metreküp / saniye olarak kaydedildi.

Gesi Irak 

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